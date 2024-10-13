Esenyurt'ta Taciz Olayı: Hamile Kadın Kurtuldu

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Esenyurt'ta sokakta tacize uğrayan kadının hamile olduğu ortaya çıktı: Şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta, sabah saatlerinde bir kadının sokakta tacize uğramış, kadının bağırmasıyla şahsın kaçarak olay yerinden uzaklaşmasıyla ilgili, mağdur kadının hamile olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahsın emniyette ki işlemleri sürerken, hamile kadın ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saat 6.00 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Z.F. sokak ortasında tanımadığı B.Ç. tarafından tacize uğramış, kadının bağırmasıyla şüpheli şahıs sokaktan kaçarak uzaklaşmıştı. Yaşanan olay sonrası adamın kaçış anları ve kadının bağırması sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından ise saniye saniye kaydedilmişti.

Tacize uğrayan kadının hamile olduğu öğrenildi

Olay sonrası ihbar üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hamile olduğu öğrenildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde B.Ç.'nin yerini tespit eden ekipler, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şahsın emniyette ki işlemleri sürerken, hamile kadın ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.