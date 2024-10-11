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Esenyurt'ta uyuşturucu baskını: 2 kilogram 461 gram marijuana ele geçirdi

Esenyurt polisi torbacılara göz açtırmadı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri torbacılara göz açtırmıyor. Bir eve yapılan operasyonda toplamda 2 kilogram 461 gram marijuana ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri uzun süredir devam eden istihbari çalışmalara neticende uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve operasyon düzenledi. Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan adrese yapılan operasyonda, toplam ağırlığı 2 kilogram 461 gram gelen ve farklı şekillerde poşetlenmiş marijuana ele geçirdi. Operasyon sonucunda ise S.Ç., H.A., B.Ö. isimli 3 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda suç kaydı oldukları öğrenildi.