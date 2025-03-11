Esenyurt'ta Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

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Uyuşturucu satışı yapan ve 15 yıl hapis cezası bulunan D.M.H. Esenyurt'ta yakalandı.

11.03.2025 18:35
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Esenyurt'ta sokak ortasında uyuşturucu satışı yapan şahıs yakalandı

Satıcının 15 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta sokak ortasında uyuşturucu satışı yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan aranma kaydının ve 15 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Esenyurt Pınar Mahallesi 1277 Sokakta 9 Mart 2025 tarihinde kayda alınan görüntülerde güpegündüz uyuşturucu satışı olduğu gözler önüne serilmişti. Uyuşturucu satıcısının mahalleye gelmesiyle daha önce haberleştiği alıcılar bir anda etrafını sarmıştı. Ücretini ödeyen şahıslar bir anda alıp ortada kaybolduğu görülmüştü.

Polis ekipleri görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, kimlik bilgileri tespit edilen D.M.H. isimli şahıs 10. Mart 2025 tarihinde Pınar Mahallesinde bulunan bir sokak üzerinde yakalandı. Şahsa yönelik yapılan sorgulama neticesinde; çeşitli suçlardan aranma kaydının ve 15 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı - Son Dakika

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