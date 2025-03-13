Esenyurt'ta Uyuşturucu Satıcısına Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta Uyuşturucu Satıcısına Saldırı

Esenyurt\'ta Uyuşturucu Satıcısına Saldırı

Mahalleli, uyuşturucu satışı yapan şahsa taş ve yumruklarla saldırdı. O anlar kamerada.

13.03.2025 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, iddiaya göre uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle mahallelinin saldırısına uğradı. Aracından inmeyen şahsa, taş ve yumruklarla saldırılırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre uyuşturucu madde satışa yapan şahsı, bir grup genç fark etti. Aralarında yaşanan sözlü tartışmanın ardından mahalle sakinleri, aracından inmeyen şahsa saldırdı. Gençler, taş ve yumruklarla araba hasar verirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, istanbul, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Uyuşturucu Satıcısına Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahsun Kırmızıgül’ü yıkan ölüm: Son dört ay, hayatımın en acı dönemi Mahsun Kırmızıgül'ü yıkan ölüm: Son dört ay, hayatımın en acı dönemi
Herkes o evlerden alıyor Sebebi ise biraz üzücü Herkes o evlerden alıyor! Sebebi ise biraz üzücü
TÜİK rakamları paylaştı İşte Türkiye’de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz
MSB’den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız MSB'den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız
Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı Özcan Deniz’e bir şok daha Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı! Özcan Deniz'e bir şok daha
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran penaltı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran penaltı
Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı Enflasyon konuşması gerekirken yardımcısının çoraplarına takıldı
Altın alım satımına yeni düzenleme yolda Altın alım satımına yeni düzenleme yolda
Altın alım satımına yeni düzenleme yolda Altın alım satımına yeni düzenleme yolda
Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt Metro çalışmasındaki yangınla ilgili jeoloji uzmanından tüm soru işaretlerine yanıt
İstanbul’u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
Japonya’da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına “dostluk“ yanıtı Japonya'da Türk vatandaşlarına vize tartışmasına "dostluk" yanıtı
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi
Trump’ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti Trump'ın söylemleri milyarderlerin servetini eritti
TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakem atayacak

12:03 TÜİK rakamları paylaştı İşte Türkiye’de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz
12:02 MSB’den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız MSB'den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız
10:32 Trump’ın kabinesinde bir Konyalı Trump'ın kabinesinde bir Konyalı
10:08 Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ’’Oruç’’ uyarısı yapanlara kızdı Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, ''Oruç'' uyarısı yapanlara kızdı
17:30 Derbide yabancı hakem krizi Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar
17:25 Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı
17:20 DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu
17:03 CHP’li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez’in onayıyla yaptım CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım
16:37 Bu nasıl yemek servisi Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
16:30 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
16:19 Rusya’dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı Rusya'dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı
16:10 Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 12:28:20. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Uyuşturucu Satıcısına Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.