Esenyurt'ta yangın paniği: İki yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta yangın paniği: İki yaralı

Esenyurt\'ta yangın paniği: İki yaralı

Esenyurt'ta bir tekstil iş yerinde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilenerek ağır yaralandı.

18.11.2024 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta yangın paniği: Dumandan etkilenenlere dakikalarca kalp masajı yapıldı

Esenyurt'ta iş yeri alev alev yandı, dumanlar tüm binayı sardı: 2 ağır yaralı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta, tekstil üzerine faaliyet yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. İş yeri kısa sürede alevler içinde kalırken dumandan etkilenerek ağır yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Tonguç Baba Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın zemin katında tekstil üzerine faaliyet yapan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler giderek büyürken dumanlar üst katlara ulaşarak tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının üst kata sirayet etmesi üzerine dumandan etkilenen iki kişi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılardan birine dakikalarca kalp masajı yaparak onu hayata döndürmeye çalıştı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, Esenyurt, İstanbul, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta yangın paniği: İki yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:29 Erdoğan’dan G20 Zirvesi’nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı
20:07 Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı’nın ’Bebek katili değil misiniz’ sorusuna pişkin yanıt Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
08:39 Kadın başkan Neymar’ı reddetti Kadın başkan Neymar'ı reddetti
08:34 MasterChef’te kim elendi Seyirciyi üzen veda MasterChef'te kim elendi? Seyirciyi üzen veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 21:56:23. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta yangın paniği: İki yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.