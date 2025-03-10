Sokak ortasında uyuşturucu satışı! Dakikalar içinde bitti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sokakta cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, uyuşturucu satışı yapıldığı ve alıcıların satıcının etrafını sardığı anlar yer aldı.

SOKAK ORTASINDA KAPIŞ KAPIŞ UYUŞTURUCU ALDILAR

Esenyurt Pınar Mahallesi 1277 Sokak'ta kayda alınan görüntülerde güpegündüz uyuşturucu satışı olduğu gözler önüne serildi. Uyuşturucu satıcısının mahalleye gelmesiyle daha önce haberleştiği alıcılar bir anda etrafını sardı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Ücretini ödeyen şahıslar bir anda alıp ortada kaybolduğu görüldü. Yaşanan olay bir vatandaş tarafında saniye saniye kaydedildi