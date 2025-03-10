İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sokakta cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, uyuşturucu satışı yapıldığı ve alıcıların satıcının etrafını sardığı anlar yer aldı.
Esenyurt Pınar Mahallesi 1277 Sokak'ta kayda alınan görüntülerde güpegündüz uyuşturucu satışı olduğu gözler önüne serildi. Uyuşturucu satıcısının mahalleye gelmesiyle daha önce haberleştiği alıcılar bir anda etrafını sardı.
Ücretini ödeyen şahıslar bir anda alıp ortada kaybolduğu görüldü. Yaşanan olay bir vatandaş tarafında saniye saniye kaydedildi
Son Dakika › 3.Sayfa › Sokak ortasında uyuşturucu satışı! Dakikalar içinde bitti - Son Dakika
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