Eşini Vuran Adam Kaçtı, Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eşini Vuran Adam Kaçtı, Kadın Hayatını Kaybetti

Eşini Vuran Adam Kaçtı, Kadın Hayatını Kaybetti

İstanbul Şişli'de tartıştığı eşi Gülcan U., silahla vuruldu ve hayatını kaybederken, Yılmaz U. kaçtı.

11.10.2024 19:17
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İstanbul Şişli'de tartıştığı eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yılmaz U. ve eşi Gülcan U. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yılmaz U., yanındaki silahla eşini vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Gülcan U.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Gülcan U, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay yerinde delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

İncelemenin ardından polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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