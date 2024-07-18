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Eski damadın dehşet saçtığı anlar ortaya çıktı

Eski kayınpederini öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan eski damadın kayınbabasını öldürdükten sonra bir süre başında bekleyip onu tekmelediği anların görüntüsü ortaya çıktı

ADANA - Adana'da eski kayınpederini silahla öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan şüpheli, Seyhan Polisi tarafından yakalanırken eski damadın kayınbabasını öldürdükten sonra başında bekleyip onu tekmelediği ortaya çıktı

Olay, saat 08.40 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi 902. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 01 AVD 457 plakalı araçla mahalleye gelen Ahmet S., eski kayınpederi M.B. ve eski kayınvalidesi G.B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren Ahmet S., eski kayınvalidesi ve kayınpederini silahla vurarak ağır yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.B. ve G.B. Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılırken M.B.'nin hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Kayınvalidenin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren Ahmet S., ise Seyhan polisi tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli sorguya alındı. Bu arada şahsın kayınbabasını öldürdükten sonra bir süre başında beklediği ve onu tekmelediği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüyü çeken şahısların korku içinde polisi aradığı çocukların da ağladığı duyuldu.