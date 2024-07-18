Eski damadın dehşet saçtığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eski damadın dehşet saçtığı anlar ortaya çıktı

Adana'da eski kayınpederini öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan şüpheli, eski damadın kayınbabasını öldürdükten sonra bir süre başında bekleyip onu tekmelediği anların görüntüsü ortaya çıktı. Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Ahmet S. isimli şüpheli, eski kayınpederi ve kayınvalidesiyle tartıştıktan sonra cinnet getirerek silahla vurdu ve kaçtı. Olayı gerçekleştiren Ahmet S., Seyhan polisi tarafından yakalandı.

18.07.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski damadın dehşet saçtığı anlar ortaya çıktı

Eski kayınpederini öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan eski damadın kayınbabasını öldürdükten sonra bir süre başında bekleyip onu tekmelediği anların görüntüsü ortaya çıktı

ADANA - Adana'da eski kayınpederini silahla öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan şüpheli, Seyhan Polisi tarafından yakalanırken eski damadın kayınbabasını öldürdükten sonra başında bekleyip onu tekmelediği ortaya çıktı

Olay, saat 08.40 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi 902. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 01 AVD 457 plakalı araçla mahalleye gelen Ahmet S., eski kayınpederi M.B. ve eski kayınvalidesi G.B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren Ahmet S., eski kayınvalidesi ve kayınpederini silahla vurarak ağır yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.B. ve G.B. Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılırken M.B.'nin hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Kayınvalidenin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren Ahmet S., ise Seyhan polisi tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli sorguya alındı. Bu arada şahsın kayınbabasını öldürdükten sonra bir süre başında beklediği ve onu tekmelediği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüyü çeken şahısların korku içinde polisi aradığı çocukların da ağladığı duyuldu.

Kaynak: İHA

Yüreğir, Seyhan, Adana, Olay, Güvenlik, Adana, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski damadın dehşet saçtığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
13:12 İslami değerlere ve Kur’an-ı Kerim’e hakaret eden şüpheli yakalandı İslami değerlere ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden şüpheli yakalandı
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni’ye söyledikleri pahalıya patladı Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye söyledikleri pahalıya patladı
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 16:28:47. #1.12#
SON DAKİKA: Eski damadın dehşet saçtığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement