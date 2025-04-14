Eski Eşine Ve Arkadaşına Saldırı: Bir Ölü - Son Dakika
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Eski Eşine Ve Arkadaşına Saldırı: Bir Ölü

Eski Eşine Ve Arkadaşına Saldırı: Bir Ölü

Denizli'de eski eşi Hatice Ünlü'yü öldüren Mehmet Köseoğlu tutuklandı. Olayda bir kişi yaralandı.

14.04.2025 11:17
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boşandığı 2 çocuğunun annesi Hatice Ünlü'yü boğazını keserek öldüren, erkek arkadaşının ise şah damarını kesen zanlı tutuklandı. Zanlı, çocuklarının eşyalarını almak için gittiği evde çifti görünce kendisini kaybettiğini iddia etti.

Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda; Denizli Kocabaş Açık Cezaevinde hükümlü bulunan Mehmet Köseoğlu (42), cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra 4 yıl önce boşandığı eski eşi Hatice Ünlü'nün (42) yaşadığı eve gitti. Çocuklarının eşyalarını almak için apartmanın önünde bir süre bekleyen Mehmet Köseoğlu, Hatice Ünlü'nün erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hasan Çalışkan (42) ile birlikte dışarıya çıktığı görünce öfkeye kapıldı. Çifte yanında bulunan bıçakla saldıran Mehmet Köseoğlu, Hatice Ünlü'nün boğazını bıçakla kestikten sonra Hasan Çalışkan'ı da bıçakla göğsünden ve boğazından yaraladı. Sokak ortasında kanlar içinde yere yığılan Hatice Ünlü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hasan Çalışkan'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Mehmet Köseoğlu, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Polis karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Köseoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde çocukların eşyalarını almak için eski eşinin yaşadığı eve gittiğini belirten Mehmet Köseoğlu'nun dışarıda beklerken çiftin birlikte dışarıya çıktığını görünce öfkeye kapıldığı, tartıştıklarını ve daha sonra kendisini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Hatice Ünlü cansız bedeni baba ocağı Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Sığma Mahallesine götürüldü. Ünlü'nün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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