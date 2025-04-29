Eski judo milli takımı antrenörü evinde ölü bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Alaylar 2 Mahallesi'nde yaşayan eski judo milli takımı antrenörü ve emekli öğretmen Armağan G.'nin ikamet ettiği evden silah sesi duyuldu.
Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 51 yaşındaki Armağan G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Armağan G.'nin yanında pompalı tüfek bulunduğu belirlendi. Armağan G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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