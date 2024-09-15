Eski Koca Havalimanında Ortalığı Karıştırdı - Son Dakika
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Eski Koca Havalimanında Ortalığı Karıştırdı

İstanbul Havalimanı'nda eski eşi ve sevgilisiyle tartışan adam, güvenlik tarafından sakinleştirildi.

15.09.2024 19:13
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Eski koca, havalimanını birbirine kattı...O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda eski eşi ve sevgilisini yurt dışı dönüşünde terminalde karşılayan adam, ortalığı birbirine kattı. Kadınla tartışarak küfürler yağdıran adam, güçlükle sakinleştirildi. O anlar kameraya yansıdı.

İlginç olay dün İstanbul Havalimanı'nda yaşandı. iddialara göre 5 yıl önce boşandığı eski eşini ve sevgilisini tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yakalayan adam ortalığı birbirine kattı. Bağırıp çağırarak kadınla tartışıp küfürler yağdıran adam, güvenlik görevlileri ve polis tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. İkiliye sözlü saldırıda bulunan adam, kadının elindeki bavulu alarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Olaya müdahale etmeye çalışan görevlilere "Bu benim karım, bu da Atina'da birlikte olduğu adam Allah belanı versin. Niye boşanmadın? Hırsız, paramı çaldın" dediği duyuldu. Kavga, güvenlik görevlilerinin adamı sakinleştirmesi ile son buldu. Taraftalar birbirinden şikayetçi oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski Koca Havalimanında Ortalığı Karıştırdı - Son Dakika

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