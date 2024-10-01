Eskişehir'de 2,5 Milyar TL Dolandırıcılık Operasyonu

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Eskişehir merkezli olarak 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar neticesinde, sosyal medya üzerinden yanıltıcı paylaşımlara reklam vererek, yüksek kazanç vaadiyle ikna ettikleri vatandaşlardan 2,5 milyar TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ekiplerince, sosyal medya uygulamaları üzerinden reklam ve ilan vererek yanıltıcı paylaşımlarla yüksek kazanç vadeden, ikna ettikleri vatandaşlardan ise 2,5 milyar TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, sosyal medya hesaplarında 'Yüksek kazanç', 'Forex kazanç', 'Yatırım temsilcisi' gibi başlıklarla reklam vererek ilgi gösteren vatandaşlara kendilerini yatırım uzmanı ve danışmanı şeklinde tanıttıkları, yatırım yapmaya ikna ettikleri vatandaşları oluşturdukları sahte finansal tablolar, risk raporları, yatırım uygulamaları gibi belgelerle 2,5 milyar TL değerinde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Dolandırılan vatandaşların şikayetçi olması ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, adım adım izlenen para akışı sonucunda işlemler için kullanılan 23 adet paravan şirket tespit edildi. Şüphelilerin elde edilen parayı paravan şirketler aracılığı ile banka hesaplarını kiraya veren şahıslara aktardıkları, devamında kripto cüzdan hesaplarına transfer ederek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı. - ESKİŞEHİR