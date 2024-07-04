Eskişehir'de abartılı egzozlu ve park ihlali yapan araçlara işlem uygulandı

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Eskişehir'de polis ekiplerine abartılı egzozlu araçlara ve park ihlali yapan araçlara işlem uygulandı.

Eskişehir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün abartı egzozlu araç ve hatalı araç parkına yönelik yaptığı denetimlerde; 14 araç sürücüsüne abart egzozlu araç kullanmaktan, 133 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan, 133 araca taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan gerekli işlemler yapıldı. - ESKİŞEHİR