Eskişehir\'de Aile Kavgası Panic Yarattı

Eskişehir'de 2 aile arasında çıkan ve mahallede büyük paniğe neden olan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Olay, saat 00.20 sıralarında Zafer Mahallesi Doğançay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki 2 aile arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda taraflar kavgaya tutuştu. Kalabalık grup arasında gerçekleşen kavga sırasında bağrışma sesleri mahalleyi inletirken, büyük paniğe yol açtı. Ayrıca, kavga sırasında tabanca ile atış açıldığı iddia edildi. Çevredekiler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taraflar, ekiplerin müdahalesi ile güçlükle ayrıldı. Ekipler, tekrar kavga çıkmaması amacıyla bir süre bölgede gözetim yaptı. - ESKİŞEHİR