Eskişehir'de alacak verecek nedeniyle arkadaşını bacağından vuran şahıs yakalandı

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Eskişehir'de alacak verecek nedeniyle arkadaşını bacağından tabanca ile vuran ve olay yerinden kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Porsuk Çayı üzerindeki köprüde oturan iki şahıs arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonucunda şahıs, yanındaki tabanca ile tartıştığı Yunus D.'nin (24) bacağına ateş etti. Olay yerinden kaçan şahıs Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı. Yaralı Yunus D. tedavisi için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR