Eskişehir\'de Boğulma Vakalarına Karşı Bilgilendirme Çalışmaları

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Eskişehir polis ekipleri, özellikle Porsuk Çayı ve kanallarda boğulma vakalarına karşı bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Eskişehir'de özellikle yaz aylarında Porsuk Çayı ve sulama kanallarının boğulma vakalarının yaşanması konusunda risk olduğunu vatandaşlara anlatan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu riski en aza indirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak adına uyarı ve bilgilendirme çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında ziyaretler yapıldı, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde "Sevdiklerinizi Kedere, Kendinizi Karanlığa Boğmayın" ve "Kanala Değil Havuza" isimli 85 adet afiş asıldı. - ESKİŞEHİR