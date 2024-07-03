Eskişehir'de Çocuk İstismarı ve Dilencilik Denetimleri Hakkında Detaylı Bilgiler Paylaşıldı

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Eskişehir Valiliği, çocukların dilendirilmesi ve çalıştırılmasına yönelik haziran ayında yapılan denetimler hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Valilik emri ile Eskişehir genelinde çocukların sokakta çalıştırılması, dilendirilmesi ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz bırakılması; dilenerek duygu istismarı yapan kişilerden ve bu suça alet edilen çocuklardan vatandaşlarca; kağıt mendil, su, çiçek veya hizmet satın alınması, bu kişilere para verilmesi yasaklandı. Bu çerçevede, kolluk güçleri, zabıta birimleri ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan denetim ekiplerince, il genelinde yoğun denetimler yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Eskişehir Valiliği, haziran ayında yapılan denetimlere ilişkin detaylı bilgiler paylaştı. Denetimlerde, sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 20 çocuğun tespit edilerek, İl Çocuk Kabul Merkezine teslim edildiği aktarıldı.

Çocuklarını ikinci defa dilencilikte kullanan aileye idari para cezası

Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün uzman meslek memurları ve pedagoglarca; bu çocukların ailelerine hane ziyareti gerçekleştirilerek gerekli inceleme çalışmasının yapıldığı, ayrıca kendilerine ve ailelerine uygun sosyal ve ekonomik destekleme modellerinden yararlandırılmaları sağlandı. İl Çocuk Kabul Merkezi tarafından ihtarda bulunmak suretiyle çocukları kendilerine teslim edilen ailelerden, çocuklarını ikinci defa dilencilikte kullanan 1 aileye idari para cezası kesilmiş ayrıca bu aileler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Çocuklardan 6'sının sağlık kuruluşlarında genel sağlık taramasından geçirildiği ve eksik aşılarının ise tamamlatıldığı aktarıldı. Yapılan açıklamada, diğer çocukların iş ve işlemleri devam ettiği bilgisi paylaşılırken, çocukların 16'sının zorunlu eğitim çağında olduğu ve eğitim- öğretime devam etmeleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Haziran ayında vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, çocukların sokakta çalıştırıldığı ya da dilendirildiği yönünde, 20 arama yapıldığı ihbarında bulunulduğu ve kolluk birimlerinin süratle ihbarlar istikametinde olaylara müdahale ettiği ifade edildi. Çocuk Kabul Merkezince, gerekli tespitler yapıldıktan sonra çocukların 20'si ailelerine teslim edilmiş olup ebeveynlerine yazılı ihtarda bulunularak çocukların tekrar dilendirilmesi ya da sokakta çalıştırılması halinde yasal işlem yapılacağı tebliğ edildi.

"Bize destek olan halkımıza teşekkür ederiz"

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Çocuklarımızın sokakta çalıştırılarak ya da dilencilikte kullanılarak istismar edilmelerinin önüne geçmek, duygu istismarı yoluyla dilencilik yapılarak toplumsal yardımlaşma duygusunun suiistimal edilmesini önlemek amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmalarda; gerek dilencilik yapıldığını, çocukların sokakta çalıştırıldığını veya dilendirildiğini görüp 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan vatandaşlarımıza gerekse bu mücadelemizde duyarlılık gösterip bize destek olan halkımıza teşekkür ederiz." - ESKİŞEHİR