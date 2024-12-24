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Eskişehir'de Güvenlik Denetimleri

Eskişehir\'de Güvenlik Denetimleri

Eskişehir'de yapılan denetimlerde binlerce kişi ve araç kontrol edildi, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

24.12.2024 15:55
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Eskişehir'de çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan denetimlerde, 6 bin 73 şahıs ile 97 araç kontrol edildi. Polis ekiplerince kız öğrenci yurtları çevresinde yapılan denetimlerde ise bin 90 şahıs ile 262 ara kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından 17 Aralık ile 23 Aralık tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 6 bin 73 şahsa kimlik sorgulaması yapılırken 97 araç kontrol edildi. Ayrıca, aranması bulunan 6 şahıs ile hacizli yakalamalı olan 2 araç yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ile 5 fişek, 1 adet havalı tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 19,57 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aynı tarih aralığında kız öğrenci yurtları çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak denetim yapıldı. Denetimlerde, bin 90 şahsa kimlik sorgulaması yapılırken, 262 araç kontrol edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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