Eskişehir'de Cezaevine Gönderilen Şahıs

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 1 yıl 10 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 12 Ekim 2024 tarihinde bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışma sonucunda, çeşitli suçlardan 1 yıl 10 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası olan K.Y. isimli şahıs yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR
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