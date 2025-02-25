Eskişehir\'de Hatalı Parka Ceza

3.Sayfa

Eskişehir'in işlek bir ara sokakta polis ekiplerinin sıklıkla trafik denetimi yapmasına rağmen bir sürücünün hatalı park ettiği motosikletin plakasına ceza yazıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Dinçer Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği bilinmeyen bir motosiklet sürücüsü, yasak olmasına rağmen aracını sokak üzerine park etti. Sıklıkla trafik denetimi gerçekleştirilen bölgede yapılan kural ihlali polisin gözlünden kaçmadı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince, kurallara aykırı şekilde park edilen motosikletin fotoğrafları çekildi. Ekiplerce plakaya ceza yazıldığı görüldü. - ESKİŞEHİR