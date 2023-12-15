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Eskişehir'de kripto para dolandırıcıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de kripto para dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de sosyal medya üzerinden 'Sanal yatırım danışmanlığı' adı altında kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda banka kartları, laptoplar, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi.

Eskişehir\'de kripto para dolandırıcıları adliyeye sevk edildi
15.12.2023 - 13:09,
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Eskişehir'de sosyal medya üzerinden 'Sanal yatırım danışmanlığı' adı altında yüklü miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada 'Sanal yatırım danışmanlığı' adı altında yüklü miktarda kripto para dolandırıcılığı yapan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda M.K. ve K.G. isimli 2 şüpheli, İstanbul'da yakalandı. Yapılan aramalarda ise banka kartları, laptoplar, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, Dolandırıcılık, Adliye, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de kripto para dolandırıcıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de kripto para dolandırıcıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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