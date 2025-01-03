Eskişehir'de viraja hızlı giren minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza, Odunpazarı İlçesi Büyükdere Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerindeki viraja hızlı giren 26 DV 840 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Kontrolden çıkan minibüs, devrilerek durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafikte aksamalar meydana geldi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Minibüs Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?