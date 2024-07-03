Eskişehir\'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Melih Can Polat Toprağa Verildi

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Eskişehir'de motosiklet azasında hayatını kaybeden Melih Can Polat bugün gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Geçtiğimiz günlerde; Eskişehir- Ankara kara yolu Bursa yönünde 01 APM 222 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Melih Can Polat (35), 75. Yıl Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarparak yaralanmıştı. Sevk edildiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Melih Can Polat'ın cenazesi bugün Havacılar Camii'nden kaldırıldı. Cenazeye Polat'ın yakınları ve çok sayıda seveni katılım gösterirken, yakınları göz yaşlarına hakim olamadı. Kazada yaşamını yitiren genç, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi. - ESKİŞEHİR