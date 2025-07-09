Eskişehir\'de Parkta Silahlı Kavga

Eskişehir'de bir parkta iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kameralarına yansırken olayda silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Büyük Cami Sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park içinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri yanında getirdiği silahına davrandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, silahla ateş eden şahısların, olayı gerçekleştirdikten sonra hızla parktan kaçtığı görüldü.

Ayağından hafif yaralanan şahıs tedavisi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla alakalı inceleme başlattı.

Öte yandan mahalleli, parkta bu tür olayların sık sık yaşandığını ve bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. - ESKİŞEHİR