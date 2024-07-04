Eskişehir'de Polis Denetimleri: 6 Bin 462 Şahıs ve Bin 193 Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Polis Denetimleri: 6 Bin 462 Şahıs ve Bin 193 Araç Kontrol Edildi

Eskişehir\'de Polis Denetimleri: 6 Bin 462 Şahıs ve Bin 193 Araç Kontrol Edildi

Eskişehir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 309 personel, 2 Çevik Kuvvet Timi ve 1 Özel Harekat Timi görev aldı. Denetimler sonucunda 6 bin 462 şahsın sorgusu yapıldı ve Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan bir kişi hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca, 1 kayıp şahıs ve 3 yoklama kaçağı tespit edildi. Trafik denetimlerinde ise bin 193 araç kontrol edilerek, 31 sürücüye çeşitli cezai işlemler uygulandı.

04.07.2024 12:28
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Eskişehir'de polis ekiplerinin denetimlerinde, 6 bin 462 şahsın ve bin 193 aracın sorgusu ve kontrolü yapılarak gerekli işlemler başlatıldı.

Eskişehir genelindeki asayiş uygulaması 309 personel, 2 Çevik Kuvvet Timi ve 1 Özel Harekat Tim personelinin katılımıyla gerçekleşti. Çalışmalar sırasında 6 bin 462 şahsın sorgulamasında; 1 şüphelinin Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan, 1 şüphelinin ise kayıp şahıs olarak arandığı ve 3 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespiti yapıldı. Ekipler 88 umuma açık yeri denetleyerek, 2 işletmeye gerekli işlemler başlatıldı.

Trafik denetimlerinde ise, bin 193 aracın kontrolleri yapılarak, 31 sürücüye; kask ve koruma gözlüğü takmamak, alkollü araç kullanmak, belgesiz araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak, yüksek sesli müzik ile araç kullanmak, yetersiz ehliyet ile araç kullanmak ve standart dışı plaka takmaktan gerekli cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Polis Denetimleri: 6 Bin 462 Şahıs ve Bin 193 Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Polis Denetimleri: 6 Bin 462 Şahıs ve Bin 193 Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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