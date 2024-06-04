Eskişehir'de Polis Ekipleri Tarafından Durdurulan Araçta 4.23 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Polis Ekipleri Tarafından Durdurulan Araçta 4.23 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri rutin devriye görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araç sürücüsünün üzerinden 4.23 gram bonzai ele geçirildi. Şahıs hakkında işlem uygulandı.

04.06.2024 11:49
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Eskişehir'de polis ekiplerince devriye esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araç sürücüsünün üzerinden çıkan 4.23 gram bonzai ele geçirilirken, şahıs hakkında işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce rutin devriye görevleri devam ediyor. Bu çerçevede, geçtiğimiz günlerde polis durumunda şüphelendiği bir aracı durdurdu. Ardından gerçekleştirilen kontrollerde 1 şüpheliden 4.23 gram bonzai ele geçirildi. Konuyla ilgili şüpheliye işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Polis Ekipleri Tarafından Durdurulan Araçta 4.23 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Polis Ekipleri Tarafından Durdurulan Araçta 4.23 Gram Bonzai Ele Geçirildi - Son Dakika
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