Eskişehir'de Polis Ekipleri Tarafından Durdurulan Araçta 4.23 Gram Bonzai Ele Geçirildi

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Eskişehir'de polis ekiplerince devriye esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araç sürücüsünün üzerinden çıkan 4.23 gram bonzai ele geçirilirken, şahıs hakkında işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce rutin devriye görevleri devam ediyor. Bu çerçevede, geçtiğimiz günlerde polis durumunda şüphelendiği bir aracı durdurdu. Ardından gerçekleştirilen kontrollerde 1 şüpheliden 4.23 gram bonzai ele geçirildi. Konuyla ilgili şüpheliye işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR