Eskişehir\'de Sanal Dolandırıcılık Eğitimi

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince, Günyüzü İlçesi'ndeki vatandaşlara sanal dolandırıcılık ve güvenli sosyal medya kullanımı gibi çeşitli konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede; mahallelerde ve kahvehanelerde vatandaşlara sanal dolandırıcılık, güvenli sosyal medya kullanımı, 6284 sayılı kanun, hırsızlık ve düğünlerde havaya ateş etmeme ile ilgili ekiplerce bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Önleyici Kolluk Hizmetleri ekibi, dolandırıcılık olaylarının son zamanlarda arttığına dikkat çekti. - ESKİŞEHİR