Eskişehir'de Sivil Polis Memuru ile Esnaf Arasında Yol Vermeme Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Sivil Polis Memuru ile Esnaf Arasında Yol Vermeme Tartışması

Eskişehir'de bir sivil polis memuru ile bir esnaf arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine sivil polis memuru resmi polis ekiplerini çağırdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

17.07.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de esnafla sivil polis memuru arasında dakikalarca süren yol verme tartışmasına resmi polisler müdahale etti. Kendisine tehditler ve hakaretler savrulduğunu, darp edildiğini belirterek resmi polis ekiplerini çağıran sivil polis ile esnaf birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Alkış Sokak üzerinde meydana geldi. Görgü şahitlerinin iddialarına göre, trafikte ailesiyle birlikte dolaşan sivil polis memuru ile bölgede aracı bulunan esnaf arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda sivil polis memuru aracını yolun kenarına çekip esnaf ile konuşmaya başladı. Gittikçe büyüyen tartışmaya çevredeki diğer esnaf da dahil oldu. Kendisine yumruk atıldığını öne süren polis memuru 112'yi arayarak olayı ihbar etti. Esnafın bir bölümü konunun büyümemesi adına sivil polis memurunu sakinleştirmeye çalıştı. Tartışmanın devamında esnaf tarafından ısrarla uzaklaştırılmaya çalışılan sivil memur, olay yerinden ayrılmayarak dakikalarca resmi polis ekibinin gelmesini bekledi. Polis ekiplerinin gelmesinin ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi olduklarını belirtti. Konuyla ilgili bir esnaf araçla karakola götürülürken, sivil polis memuru darp raporu almak üzere kendi otomobiliyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gitti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Memur, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Sivil Polis Memuru ile Esnaf Arasında Yol Vermeme Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:02 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum
11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
13:08 Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı
12:51 Acun Ilıcalı’dan “Fenerbahçe’nin şampiyonluğu mu, Hull City’nin Premier Lig’e çıkması mı“ sorusuna olay yanıt Acun Ilıcalı'dan "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu mu, Hull City'nin Premier Lig'e çıkması mı?" sorusuna olay yanıt
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 14:13:40. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Sivil Polis Memuru ile Esnaf Arasında Yol Vermeme Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement