Eskişehir'de ürpertici görüntü
Arazinin ortasına bırakılan tabut ve çelenk görenleri tedirgin etti
Tabutun üzerinde yazan 'Sıraç, ölümün yakındır' yazısı polisi alarma geçirdi
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de tarla ortasına bırakan tabut ve çelenk, ürpertici görüntüler oluştururken, üzerindeki 'Sıraç, ölümün yaklaştı' yazısı nedeniyle polis ekiplerini alarma geçirdi.
Odunpazarı İlçesi'nde bulunan Karapınar TOKİ Konutları'nın yan tarafında bulunan boş arazinin ortasına bırakılan tabut ve çelenk, görenleri tedirgin etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kim tarafından hangi amaçla bırakıldığı bilinmeyen tabutun üzerinde bulunan "Sıraç, ölümün yaklaştı" yazısı, emniyet güçlerini teyakkuza geçirdi.
Ekipler tarafında yapılan inceleme sonucunda tabutun bölgede bulunan camiden dışarı atıldığı, çelengin ise geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir cenaze törenine gönderildiği öğrenildi. Kontrollü şekilde açılan tabutun boş olduğu belirlenirken, üzerindeki yazı nedeniyle polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Tabut Tedirginliği - Son Dakika
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