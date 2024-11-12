Eskişehir'de takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Kaza, gece saatlerinde Eskişehir- Bursa kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak T. idaresindeki 11 DZ 626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak tarlaya uçtu. Şoför kapısından dışarı fırlayan sürücü, aracın altında sıkıştı.
Kaza esnasında karşı şeritte uygulama noktasında denetim yapan trafik polisleri, hızlı şekilde olaya müdahale etti. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Takla Atan Araçta Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?