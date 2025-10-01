Böyle kaza görülmedi! Bariyer Tesla'yı delip geçti - Son Dakika
Böyle kaza görülmedi! Bariyer Tesla'yı delip geçti

Böyle kaza görülmedi! Bariyer Tesla\'yı delip geçti
01.10.2025 09:43  Güncelleme: 10:05
Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde ıslak zeminde kontrolden çıkan Tesla marka aracı bariyer delip geçti. Araçta ciddi hasar meydana gelirken sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Tesla marka cip kontrolden çıkarak bariyere saplandı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir- Kütahya yolu üzerindeki Ömür mevkiinde yaşandı. 26 UD 110 plakalı Tesla araç, sağanak yağış sebebiyle ıslak zeminde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

BARİYER ARACI DELİP GEÇTİ

Kontrolden çıkan araca, yol kenarındaki bariyer saplandı. Çarpışmanın etkisiyle bariyer aracın bir tarafından girip diğer tarafından çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçta ciddi maddi hasar oluştu. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

