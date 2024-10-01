Eskişehir'de Trafik Denetimi

Eskişehir'de polis ekiplerince farklı noktalarda şerit ve kırmızı ışık ihlaline yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Eylül 2024 tarihinde 2 farklı noktada denetim yapıldı. Bu çerçevede, şerit ve kırmızı ışık ihlali ile ilgili kontroller gerçekleştirildi. Yetkililer, trafik düzenlemelerine yönelik yapılan çalışmalarda denetimlerin devam ettiğini açıkladı. - ESKİŞEHİR
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