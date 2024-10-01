Eskişehir'de Trafik Denetimi

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Eskişehir'de polis ekiplerince farklı noktalarda şerit ve kırmızı ışık ihlaline yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Eylül 2024 tarihinde 2 farklı noktada denetim yapıldı. Bu çerçevede, şerit ve kırmızı ışık ihlali ile ilgili kontroller gerçekleştirildi. Yetkililer, trafik düzenlemelerine yönelik yapılan çalışmalarda denetimlerin devam ettiğini açıkladı. - ESKİŞEHİR