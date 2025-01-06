Eskişehir'de Trafik Denetimi: 8 Bin Ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetimi: 8 Bin Ceza

Eskişehir\'de Trafik Denetimi: 8 Bin Ceza

Eskişehir'de son bir haftada 24 bin araç kontrol edildi, 8 bin 95 trafik cezası uygulandı.

06.01.2025 11:59
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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 24 bin 905 araç ve sürücü kontrol edilirken, 8 bin 95 adet cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldı. Kent genelinde 30 Aralık 2024 - 6 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 2 bin 574 yük taşımacılığı, 803 yolcu taşımacılığı, 5 bin 421 alkol denetimi, 24 bin 905 araç/sürücü, 251 motosiklet, 5 bin 710 emniyet kemeri ve 10 bin 46 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; 8 bin 95 adet trafik cezası kesilirken, 309 araç trafikten men edildi ve 104 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 51 yaralanmalı ve 74 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetimi: 8 Bin Ceza - Son Dakika

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