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Eskişehir'de Trafik Denetimleri

Eskişehir\'de Trafik Denetimleri

Son 1 haftada Eskişehir'de 11 bin 221 araç kontrol edildi, 6 bin 352 araca işlem uygulandı.

13.03.2025 11:11
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Eskişehir'de polis ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 11 bin 221 araç kontrol edilirken, 6 bin 352 araca işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. 5-11 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 11 bin 221 araç kontrol edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; 19 alkollü araç kullanmak, 109 sürücü belgesiz araç kullanmak, 2 bin 685 hız, 253 kırmızı ışık, 51 taşıma kanunu, 101 emniyet kemeri, 19 abart egzoz, 147 kask kullanmamak ve başlıca diğer maddeler olmak üzere toplam 6 bin 352 araca işlem uygulandı. Ayrıca 186 araç trafikten men edilirken, 5 sürücü belgesinin daimi iptalinin yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

trafik, Polis, Son Dakika

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