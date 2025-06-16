Eskişehir\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Eskişehir'de henüz belirlenemeyen bir aracın motosiklete çarpıp kaçtığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Eskişehir Çevre Yolu'nda Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz plakası belirlenemeyen bir araç, yolda seyir halinde olan 26 ALK 646 plakalı motosiklete çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda savrulan motosikletin sürücüsü U.C.Y. (25) isimli erkek şahıs ve arkasında bulunan S.Y. (24) isimli kadın şahıs yaralandı. Kazanın ardından araç olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR