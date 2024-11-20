Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda narkotik madde ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 3 adrese düzenlenen operasyonda, 363,91 gram kokain, bin 468 adet sentetik ecza hapı, 1,34 gram bonzai ve 0,25 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR