Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklanırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Özel Harekat Polisi destekli operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 763,17 gram bonzai, 57,14 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza hapı, 4 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 77 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan M.G., A.Y., D.Y. ve V.G. isimli 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yakalanan şahıslardan, M.G.'nin 19 yıl 9 ay 33 gün, A.Y.'nin 12 yıl 6 ay ve D.Y.'nin 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR