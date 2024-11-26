Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Bin Hap Ele Geçirildi

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Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 1 kişi yakalanırken 28 bin 412 adet hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, Y.U. isimli şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 28 bin 412 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR