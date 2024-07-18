Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda Polis Memuru Silahla Yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda Polis Memuru Silahla Yaralandı

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda şüpheli ile çıkan arbede sonucunda polis memuru silahla vurularak ağır yaralandı. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

18.07.2024 11:49
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli ile çıkan arbede sonucunda, polis memuru silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan M.H.'nin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Kovalamaca sonucunda yakalanan M.H. (36) ile operasyonda görevli polis memuru H.K. (45) arasında arbede yaşandı. Arbede sonucunda polis memuru H.K., kasığından silahla vurularak yaralandı.

Şüpheli M.H., ekipler tarafından gözaltına alınırken, yaralanan polis memuru H.K., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, olay yerindeki çalışmaları yakından takip ederken gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Operasyon, Eskişehir, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda Polis Memuru Silahla Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda Polis Memuru Silahla Yaralandı - Son Dakika
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