Eskişehirspor 7-1 kazandı, bazı Balıkesirsporlu taraftarlar tuvaletleri tahrip etti - Son Dakika
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Eskişehirspor 7-1 kazandı, bazı Balıkesirsporlu taraftarlar tuvaletleri tahrip etti

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Eskişehirspor 7-1 kazandı, bazı Balıkesirsporlu taraftarlar tuvaletleri tahrip etti
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TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta maçında Eskişehirspor, sahasında Balıkesirspor'u 7-1 mağlup etti. Maç sonrası deplasman tribünündeki Balıkesirsporlu bazı taraftarların tuvaletleri tahrip edip kullanılamaz hale getirdiği belirlendi; stadyum yönetimi hasar için çalışma başlattı.

TFF 3. Lig'de Eskişehirspor'un sahasında Balıkesirspor'u 7-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, misafir takım taraftarlarının stadyumdaki tuvaletlere zarar verdiği belirlendi.

TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta mücadelesinde Eskişehirspor ile Balıkesirspor, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Eskişehirspor, 7-1 gibi farklı bir skorla üstün tamamladı. Mücadelenin sona ermesiyle birlikte misafir takım tribününde yer alan Balıkesirsporlu bazı taraftarlar, stat içindeki alanlara tepki gösterdi. Maçın ardından stadyum görevlileri tarafından yapılan incelemelerde, deplasman tribününde bulunan seyirci tuvaletlerinin tahrip edildiği görüldü. Mağlubiyetin ardından öfkelenen taraftarların petekleri kırdığı, lavabo taşlarını söktüğü ve musluklara zarar vererek alanı kullanılamaz hale getirdiği tespit edildi. Görevliler hasar gören alanlarda tutanak tutarken, stadyum yönetimi tarafından zararın boyutuna ilişkin çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuBalıkesirsporEskişehirspor3. SayfaGüvenlikGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirspor 7-1 kazandı, bazı Balıkesirsporlu taraftarlar tuvaletleri tahrip etti - Son Dakika
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