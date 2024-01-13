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Evini silah imalathanesine çeviren zanlı yakalandı - Son Dakika
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Evini silah imalathanesine çeviren zanlı yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evini silah imalathanesine çeviren zanlı polis ekiplerince yakalandı. Evde yapılan aramalarda; tabancalar ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Evini silah imalathanesine çeviren zanlı yakalandı
13.01.2024 - 17:05,  Güncelleme: 17:07
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Evini silah imalathanesine çeviren zanlı yakalandı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evini silah imalathanesine çeviren zanlı polis ekiplerince yakalandı. Evde yapılan aramalarda; tabancalar ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; Karabağlar ilçesinde M.Y., isimli zanlının evinin bir kısmını silah atölyesine çevirmek suretiyle kurusıkı tabancaların namlusunu açarak tabanca haline getirdiği ve tamir ettiği arızalı tabancaları da çalışır duruma getirdiğine yönelik bilgiler edinildi. Ekipler tarafından, dün, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alındı

Yasa dışı silah imalatı yapan şüphelinin adresindeki aramalarda; 2 tabanca, 2 parçaları eksik tabanca, 2 tabanca gövdesi, kurusıkı tabanca, 11 fişek, 2 tabanca şarjörü, 7 tabanca namlusu, 1 tabanca süngüsü, 4 icra mili yatağı, 5 icra mili, 7 şarjör gömleği, 9 tabanca yayı, 1 tabanca iğnesi, 2 kumpas ve çok sayıda silah imalatında kullanılan iş malzemesi ele geçirildi. Yakalan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA
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Karabağlar, Cumhuriyet, İzmir, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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