Evlat Mücadelesi 96. Haftasında - Son Dakika
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Evlat Mücadelesi 96. Haftasında

PKK tarafından evladı kaçırılan aileler, Van'da eylemlerine devam ederken, Bitlisli anne duygularını paylaştı.

06.02.2025 19:59
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Eylemlere katılan Bitlisli anne: "Evladımın ölüm haberini gönderdiler"

Vanlı ailelerin evlat mücadelesi 96'ncı haftasında

VAN - Terör örgütü PKK tarafından evladı dağa kaçırılan anne Saliha Mert, 2016 yılında oğlunun öldüğü haberini aldığını ancak buna inanmadığını söyledi.

Van'da, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, eylemlerinin 96'ncı haftasında da mücadelelerini sürdürdü. Evlatları PKK tarafından farklı tarihlerde kaçırılan 35 aile, ellerinde dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüyerek protesto düzenledi. Sloganlar atan aileler, tek amaçlarının çocuklarına kavuşmak olduğunu vurguladı.

Bitlis'ten gelerek eyleme katılan Saliha Mert, 2015 yılında oğlu Yetiş'in PKK tarafından götürüldüğünü belirtti. 2016 yılında PKK'nın oğlunun öldüğüne dair haber gönderdiğini ancak buna inanmadığını belirtti. Evladını alana kadar mücadeleyi bırakmayacağını ifade eden Mert, "Bizler evlatlarımızı almadan bu kapıdan ayrılmayacağız. Bugün HDP isim değiştirip DEM Parti bile yapsa bir şey değişmeyecek. Onlar çocuklarımızı PKK'ya gönderdi. PKK da bizim çocuklarımızı versin" dedi.

Oğlunun geri dönmesi için çağrıda bulunan Mert, "Oğlum seni çok özledim. Bunun tarifi yok. Sana hasret kaldım. Artık annenin gözlerinde yaş kalmadı. Her neredeysen gel, onların içinden çık. Hani sen onları sevmiyordun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Bitlis, Terör, Van, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evlat Mücadelesi 96. Haftasında - Son Dakika

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