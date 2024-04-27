Evlat nöbetindeki ailelerin oturma eylemi aralıksız sürüyor - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki ailelerin oturma eylemi aralıksız sürüyor

Diyarbakır'da, aralıksız olarak oturma eyleminde bulunan aileler, terör örgütü PKK'nın elinde olan çocuklarına 'teslim ol' çağrısını yineledi. Aileler, HDP il binası önündeki evlat nöbetini aralıksız sürdürüyor. Oğullarını geri isteyen aileler, terör örgütünün maşası olarak gördükleri HDP'ye tepki gösterdi.

27.04.2024 15:28
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Evlat nöbetindeki ailelerin oturma eylemi aralıksız sürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, aralıksız olarak oturma eyleminde bulunan aileler, terör örgütü PKK'nın elinde olan çocuklarına "teslim ol" çağrısını yineledi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, HDP il binası önündeki evlat nöbetini aralıksız sürdürüyor.

Oğlu Mehmet'in 14 yaşındayken HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden anne Sadiye Tokay, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.

"Oğlum, dön gel, devlet güçlerine teslim ol" diyen Tokay, "Yeter artık, 13 yıldır peşini bırakmadım. 5 yıldır da bu çadırdayız. HDP, DEM, hepsi bir örgüttür. Sonuçta hepsi terör örgütünün maşasıdır" dedi.

Oğlu Özkan Aydın için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, burada sonuna kadar evlat mücadelesine devam edeceklerini vurguladı.

Evlatlarını nerede kaybettilerse orada aradıklarının altını çizen Aydın, "Evlatlarımız, şimdiki parti DEM Parti'ye girdi ve bir daha da dönmedi. Tek bir evladımız terör örgütünde olduğu müddetçe sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, PKK, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evlat nöbetindeki ailelerin oturma eylemi aralıksız sürüyor - Son Dakika

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