Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır\'a kaçırdı

Eyüpsultan'da arkadaşları ile ATV ile gittiği esnada arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Arıcı'ya lüks bir araç çarptı. Çarpma sonrası lüks araç sürücüsü Timur C. olay yerine gelen annesi Eylem Tok Yazar ile birlikte olay yerinden ayrılarak İstanbul Havalimanına giderek Mısır'a gitti. Kaza sonrası Timur C. ve annesi Eylem Tok Yazar'ın araçla İstanbul Havalimanına geldikleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Olay, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Eyüpultan Davutpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinden Belgrad Ormanı yönüne ATV motorla giden Oğuz Murat Arıcı (29) aracının arızalanması üzerine yol kenarına çekerek arızayı gidermeye çalıştı. O esnada Timur C. yönetimindeki 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks araç, yol kenarında bekleyen ATV motora çarptı. Çarpmanın etkisiyle ATV motor sulama kanalına düştü. ATV motorun altında kalan Oğuz Murat Arıcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Arıcı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetti.
Kaza sonrası Timur C. telefon ile annesini arayarak olay yerine gelmesini istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen Eylem Tok Yazar oğlu Timur C.'yi de alarak olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Timur C. ve Eylem Tok Yazar'ın saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına geldikleri öğrenildi. Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun uçakla Mısır'a gittikleri öğrenildi. Timur C. ve Eylem Tok Yazar'ın kaza yerinden ayrıldıktan sonra İstanbul Havalimanına geldikleri görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde anne ve oğlun araçla havalimanına geldiği, turnikelerden geçtikleri ve daha sonra pasaport kontrol noktasından geçerek uçağa gittikleri görülüyor.
Öte yandan kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Oğuz Murat Arıcı önceki gün Sarıyer Gümüşdere Camii'nde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Kaza ile ilgili başlatılan incelemelerin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır'a kaçırdı - Son Dakika
Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, evdeki oda içerisine kurulan özel düzeneklerle uyuşturucu madde yetiştiren 2 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda, kenevir bitkisi yetiştirmek için kullanılan 4 adet led ışık düzeneği, 1 adet elektrikli fan, 0.92 gram esrar maddesi, 1 adet esrar öğütme aparatı ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kız arkadaşının ağabeyi tarafından darbedildiği öne sürülen Kadir D. yaralandı. İddiaya göre Kadir D., kız arkadaşı Rabia Ş'yi alıp İnegöl'e getirdiği sırada Rabia Ş'nin ağabeyi F.Ş. tarafından darbedildi. Yaralanan Kadir D., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, sevgilisinin abisi tarafından darp edilen genç, hastanede tedavi altına alındı. İddiaya göre, genç kızı kaçıran sevgilisiyle sokakta gezerken kızın abisiyle karşılaştı. Abi, sevgilisini darp edip biber gazı sıktıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Elazığ'da yapılan Cemre Operasyonu kapsamında Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, fuhuş suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanmanın ardından AKP Elazığ İl Başkanlığı, Doğan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir beyaz eşya deposunda çıkan yangında alevler depoyu sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen 4 yabancı uyruklu şüpheliyi Karesi ve Altıeylül ilçelerinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin yurt dışında örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirlendi.
İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde hareketsiz bir kişi bulundu. Durumu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, otomobildeki kişinin M.Ö. olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. M.Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Düzce'de çöp konteynırında bulunan eti sıyrılmış kemiklerin ata ait olduğu belirlendi. Şahsın yakalandığı ve yeme içme sektöründe işyeri olduğu belirlendi. Araştırma devam ediyor.
Suudi Arabistan, QSS Şirketi tarafından üretilen Sarah ve Muhammed adlı robotları tanıttı. Tanıtım sırasında yaşanan ilginç olay sosyal medyada alay konusu oldu. Robot Muhammed'in El Arabiya TV'nin kadın muhabirini taciz ettiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)