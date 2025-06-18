Öz evladına merdivenlerde tekme atan sözde baba gözaltına alındı

Eyüpsultan'da, bir adam apartmanın koridorunda çocuğuna tekme attı. Merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralandı. O anlar kameraya yansırken, baba polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÖZ EVLADINA MERDİVENLERDE TEKME ATTI

Olay, Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan'da yaşayan Turgay T. isimli şahıs, binanın merdivenlerinde yürüyen çocuğuna tekme attı. Tekme merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralandı. Çocuğun bağırışlarına çıkan komşular, adama tepki gösterdi.

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Cani babanın çocuğuna tekme attığı ve çocuğun yuvarlandığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerden tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da babası tarafından darbedilen kız çocuğu ve 7 kardeşinin devlet korumasına alındığını açıkladı. Bakanlık, şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulundu.