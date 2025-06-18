Eyüpsultan'da, bir adam apartmanın koridorunda çocuğuna tekme attı. Merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralandı. O anlar kameraya yansırken, baba polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan'da yaşayan Turgay T. isimli şahıs, binanın merdivenlerinde yürüyen çocuğuna tekme attı. Tekme merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralandı. Çocuğun bağırışlarına çıkan komşular, adama tepki gösterdi.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri ise şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Cani babanın çocuğuna tekme attığı ve çocuğun yuvarlandığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerden tespit edilen şahıs gözaltına alındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da babası tarafından darbedilen kız çocuğu ve 7 kardeşinin devlet korumasına alındığını açıkladı. Bakanlık, şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Öz evladına merdivenlerde tekme atan sözde baba gözaltına alındı - Son Dakika
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