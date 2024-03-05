Eyüpsultan'da lüks araç ile ATV'ye çarpma kaza sonrası kaçış

Eyüpsultan'da feci kaza: Lüks araç ile emniyet şeridinde bekleyen ATV'ye çarptı
Kazanın ardından yurt dışına kaçmak için İstanbul Havalimanına giden anne ve oğlunun görüntüleri ortaya çıktı
Oğuz Murat Arıcı'dan geriye ATV motorla gezdiği anlara ilişkin görüntüler kaldı
İSTANBUL - Eyüpsultan'da arkadaşları ile ATV ile gittiği esnada arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Arıcı'ya lüks bir araç çarptı. Çarpma sonrası lüks araç sürücüsü Timur C. olay yerine gelen annesi Eylem Tok ile birlikte olay yerinden ayrılarak İstanbul Havalimanına giderek Mısır'a gitti. Kaza sonrası Timur C. ve annesi Yazar Eylem Tok'un araçla İstanbul Havalimanına geldikleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Olay, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Eyüpsultan Davutpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinden Belgrad Ormanı yönüne ATV motorla giden Oğuz Murat Arıcı aracının arızalanması üzerine yol kenarına çekerek arızayı gidermeye çalıştı. O esnada Timur C. yönetimindeki 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks araç, yol kenarında bekleyen ATV motora çarptı. Çarpmanın etkisiyle ATV motor sulama kanalına düştü. ATV motorun altında kalan Oğuz Murat Arıcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Arıcı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetti.
Oğlunu alarak olay yerinden ayrıldı
Kaza sonrası Timur C. telefon ile annesini arayarak olay yerine gelmesini istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen Yazar Eylem Tok oğlu Timur C.'yi de alarak olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Timur C. ve Eylem Tok'un saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına geldikleri öğrenildi. Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun uçakla Mısır'a gittikleri öğrenildi. Timur C. ve Eylem Tok'un kaza yerinden ayrıldıktan sonra İstanbul Havalimanına geldikleri görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde anne ve oğlun araçla havalimanına geldiği, turnikelerden geçtikleri ve daha sonra pasaport kontrol noktasından geçerek uçağa gittikleri görülüyor.
Talihsiz adam toprağa verildi
Öte yandan kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Oğuz Murat Arıcı önceki gün Sarıyer Gümüşdere Camii'nde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Kaza ile ilgili başlatılan incelemelerin devam ettiği öğrenildi.
Oğuz Murat Arıcı'dan geriye bu görüntüler kaldı
Öte yandan Oğuz Murat Arıcı'dan geriye ATV motorla gezdiği anlara ilişkin görüntüler kaldı.
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