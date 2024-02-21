Eyüpsultan'da Torbacılara Operasyon: 87,58 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Torbacılara Operasyon: 87,58 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Eyüpsultan\'da Torbacılara Operasyon: 87,58 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri Eyüpsultan'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, H.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 87,58 gram narkotik madde, 489 adet klipsli paket, 3 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 940 lira ele geçirildi. H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21.02.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri Eyüpsultan'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri Eyüpsultan'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen H.K., isimli şüpheli şahıs Gaziosmanpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada satışa hazır halde 46 parça halinde 87,58 gram narkotik madde, 489 adet klipsli paket, 3 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 127 adet farklı çaplarda fişek ile 940 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eyüpsultan, Narkotik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Torbacılara Operasyon: 87,58 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Torbacılara Operasyon: 87,58 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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