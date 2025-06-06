Fatih'te cinayet zanlısı Avcılar'da yakalandı

Fatih'te husumetlisini öldüren şahıs kısa sürede yakalandı

İSTANBUL - Fatih'te yabancı uyruklu bir kişi, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan şahsı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralı adam hayatını kaybederken, saldırgan ise polis ekipleri tarafından Avcılar'da yakalandı.

Olay Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'nde saat dün 02.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu R.S. isimli şahıs aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan kişiyle sokakta karşılaştı. Ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. R.S., yanında taşıdığı bıçakla kavga ettiği kişiyi ağır şekilde yaraladı. Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, R.S ise bir süre husumetlisinin başında bekledi. Şüpheli, ardından yaralı adamın cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen saldırgan Avcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin "kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.