Fatih'te bulunan İSPARK'a motosikletle gelen 2 şüpheli, bir şahsı bacağından silahla vurarak 110 bin dolarını çaldı. Dehşete düşüren hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, 16 Mart'ta saat 14.30 sıralarında Fatih İSPARK otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Y. (47) isimli şahıs, aracının bagajında bulunan çantayı aldığı esnada 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler, bacağından vurdukları şahıs yere düşünce elindeki çantayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Çantanın içindeki 110 bin lirayı çalarak kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, olay yerinde 1 adet 9 milimetre kovan bulundu. Ekipler, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin otoparka geldikleri motosikletin, 27 Aralık 2023 tarihinde Eyüpsultan'da çalınan motosiklet olduğunu tespit etti. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. 26 Mart'ta İstanbul ve Sakarya'da eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Zeynel A.'yı (22), Orhan B.'yi (33), olayda çantayı çalan Fuat T.'yi (23), şahsı ilahla vuran Yunus E.T.'yi (22) ve Merve T.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı.
Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 1 adet üzerinde ibare bulunmayan 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 10 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mağdur şahsın bacağından silahla vurulduğu, yere düştüğü esnada elindeki çantayı alarak kaçtıkları görülüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Fatih'te İSPARK'ta Silahlı Soygun: 110 Bin Dolar Çalındı - Son Dakika
CHP İstanbul İl Başkanlığındaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında iş adamı Hüseyin Köksal'ın savcılığa verdiği ifade açıklandı. Köksal, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, o tarihte başlatılan kampanyaya bağış yapmadığını ve para görüntüleriyle ilgisinin olmadığını söyledi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, işletmeler, okul çevreleri ve parklar incelendi. 362 şüpheli sorgulanırken, kavşaklarda ve trafik ışıklarında dilendiği tespit edilen 1 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Bursa'da bir villada çıkan yangında Mustafa Şentürk hayatını kaybederken, Ali Vurgun ağır yaralandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evin ateşe verildiği ihtimalini değerlendirirken, villanın içi oda oda görüntülendi. İncelemeler sonucunda villanın bodrum katında yanmış bir ceset bulundu. Yangının çıkış sebebi ve ölüm sebebiyle ilgili cinayet masası dedektiflerinin araştırması devam ediyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, 'Gaybubet' evlerinde saklanan ve haklarında yakalama kararı bulunan ihraç kaymakam ve sayıştay denetçisi de dahil olmak üzere 4 FETÖ üyesi yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç karıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobilin ani fren yapması sonucu arkasındaki araçlar birbirine çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İngiltere'de bir köpek, yaralı sahibiyle birlikte gelgit nedeniyle mahsur kaldı. Sahibiyle birlikte kayalıklarda mahsur kalan köpek, kurtarma ekipleri tarafından bulunmasına rağmen kurtarılamadı. Sahibi helikopterle hastaneye kaldırılırken, köpeğin kurtarılması için Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi. Ancak köpek tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olay, birçok kişinin büyük üzüntü duymasına neden oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?