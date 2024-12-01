Fatih\'te Sahte Alkol Operasyonu

3.Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fatih'te sahte alkol satılan bir kamyonete operasyon düzenlendi. Kamyonette yapılan aramada 155 litre kaçak alkol ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih'te bir kamyonette sahte alkol satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Silivri Kapı Caddesi - Hisaraltı Caddesi üzerinde fidanlık alan içerisinde park edilmiş, plakasız şüpheli bir kamyonetten şüphelenen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Kamyonette yapılan aramada 30 adet 0,5 litrelik pet şişelere doldurulmuş sahte alkol, 22 adet 4 litrelik bidonlar içerisinde sahta alkol, 5 adet damacana içerisine doldurulmuş sahte alkol olmak üzere toplam 155 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Ekiplerce kamyonette bulunan şüpheli Ö.F.I. olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL